«Мемфис Гриззлиз» обменял Стивена Адамса в «Хьюстон Рокетс» на три пика во втором раунде

Центрового «Мемфис Гриззлиз» Стивен Адамс переходит в «Хьюстон Рокетс», сообщает ESPN.

По информации источника, в обмен «Гриззлиз» получат защитника Виктора Оладипо и три пика во втором раунде (два пика во втором раунде в 2024 году и один в 2025).

Сейчас Адамс восстанавливается после операции на правом колене из-за травмы, полученной в январе 2023 года. Ожидается что 30-летний баскетболист полностью будет готов к сезонe-2024/2025. «Рокетс» приобрели игрока в качестве дублера для 21-летнего талантливого центрового Альперена Сенгуна.

В сезоне-2022/2023 Адамс сыграл 42 игры, в которых в среднем набирал 8,6 очка, совершал 11,5 подбора и 0,9 перехвата.

После 47 матчей «Хьюстон Рокетс» занимает 11-е место в Западной конференции с 47 очками. Лидирует в чемпионате «Миннесота Тимбервулвз.