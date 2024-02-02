Эртель сделал обличающее заявление о сборной Франции из-за его игры в России

Разыгрывающий санкт-петербургского «Зенита» Томас Эртель рассказал, что во французской сборной были осведомлены о его решении перейти в российскую команду в начале лета 2022 года, но позволили ему сыграть на Евробаскете-2022, так как он был им нужен.

Впоследствии национальная команда Франции отстранила его от участия за контракт с клубом из Российской Федерации. Таким образом, игрок не поехал на чемпионат мира.

«Конечно, они знали. И, разумеется, письмо было поддельным. Поэтому нам придётся его рвать, все об этом знали», — сказал Эртель в эфире Tony Parker Show.

Отметим, что французская федерация в 2022 году обязала игроков подписать особое письмо, в котором баскетболисты должны были сообщить, что понимают об угрозе невызова в сборную в случае перехода в команду из России или Беларуси. Эртель такое письмо подписал.