Представлена свежая информация о травме лидера «Филадельфии» Джоэла Эмбиида

Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид получил повреждение мениска левого колена. Об этом у себя в социальных сетях рассказал авторитетный журналист Эдриан Войнаровски.

Сообщается, что в настоящий момент Джоэл с командой прорабатывают различные варианты по дальнейшим действиям. В течение следующих нескольких дней в команде определятся с курсом лечения.

Напомним, Эмбиид получил травму в результате падения на его левую ногу форварда соперников Жонатана Куминги. Ранее он только восстановился после повреждения колена.

В этом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации к настоящему моменту он принял участие в 34 матчах, в которых в среднем набирал 35,3 очка, совершал 11,3 подбора и отдавал 5,7 передачи.