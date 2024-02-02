Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Фенербахче. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Представлена свежая информация о травме лидера «Филадельфии» Джоэла Эмбиида

Представлена свежая информация о травме лидера «Филадельфии» Джоэла Эмбиида
Комментарии

Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид получил повреждение мениска левого колена. Об этом у себя в социальных сетях рассказал авторитетный журналист Эдриан Войнаровски.

Сообщается, что в настоящий момент Джоэл с командой прорабатывают различные варианты по дальнейшим действиям. В течение следующих нескольких дней в команде определятся с курсом лечения.

Напомним, Эмбиид получил травму в результате падения на его левую ногу форварда соперников Жонатана Куминги. Ранее он только восстановился после повреждения колена.

В этом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации к настоящему моменту он принял участие в 34 матчах, в которых в среднем набирал 35,3 очка, совершал 11,3 подбора и отдавал 5,7 передачи.

Материалы по теме
Перкинс призвал не выпускать Эмбиида на площадку до конца сезона
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android