Секулич назвал главное преимущество новичка «Локомотива-Кубань» Мориса Ндура

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич дал комментарий по поводу перехода в команду сенегальского баскетболиста Мориса Ндура. Игрок имеет опыт выступления в Единой лиге ВТБ: с 2017 по 2019 он представлял казанский УНИКС. Нынешний сезон Ндур начинал в израильской команде «Хапоэль». Сейчас ему 31 год. По мнению Секулича, игрок поможет укрепить защитный потенциал команды.

«Морис Ндур обладает большим опытом игры на самом высоком уровне. Нашей команде нужен игрок, который сможет давать качество на позициях тяжёлого форварда и центрового. Рассчитываем, что с его появлением наша игра в нападении станет более разнообразной, но главное — он поможет улучшить нашу защиту. Я считаю, что сочетание его опыта, баскетбольных и индивидуальных качеств поможет Морису быстро интегрироваться в команду», — приводит слова Секулича пресс-служба «Локомотива-Кубань».