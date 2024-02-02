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Кармело Энтони высказался о проведении дуэли дальних бросков между Карри и Ионеску

Кармело Энтони высказался о проведении дуэли дальних бросков между Карри и Ионеску
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10-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации Кармело Энтони прокомментировал новость о том, что НБА проведёт соревнование по трёхочковым броскам между разыгрывающим «Голден Стэйт Уорриорз» Стефеном Карри и Сабриной Ионеску из «Нью-Йорк Либерти» в рамках Матча всех звёзд 2024 года.

«Мне нравится эта идея. Потому что девушки часто жалуются: «Почему нам не платят так, как мужчинам?»… Теперь у вас есть шанс вывести на мировую сцену кого-то, кто действительно может продать [женский баскетбол]. Это момент, который, я думаю, вызовет определённый ажиотаж в баскетбольной среде», – сказал Кармело Энтони в подкасте 7PM in Brooklyn.

Напомним, прошлым летом на Матче звёзд женской НБА Ионеску установила рекорд всех времён и среди мужчин, и среди женщин, набрав 37 очков и промахнувшись лишь дважды.

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