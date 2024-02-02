Назван второй участник конкурса трёхочковых Матча звёзд Единой лиги

Форвард «Енисея» Бо Бич стал вторым участником конкурса трёхочковых бросков, который пройдёт в рамках Матча всех звёзд Единой лиги ВТБ. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В этом сезоне американский баскетболист Бо Бич, который стал игроком «Енисея» в августе 2023 года, реализует 40,4% трёхочковых. Всего на его счету 38 успешных бросков из-за дуги.

Отметим, что Матч всех звёзд Единой лиги пройдёт 18 февраля текущего года. Он будет проведён в Москве на местной «ВТБ Арене».

Ранее стало известно, что защитник казахстанской «Астаны» Карвел Андерсон оказался первым участником конкурса трёхочковых бросков, который пройдёт в рамках Матча всех звёзд Единой лиги. В нынешнем сезоне американский баскетболист реализует 40,2% дальних бросков. На его счету 82 точных трёхочковых выстрела.