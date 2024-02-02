Лидер «Зенита» Эртель назвал единственный минус жизни в Санкт-Петербурге

Разыгрывающий санкт-петербургского «Зенита» Томас Эртель поделился впечатлениями от жизни в России.

«Город очень хороший, погода — единственный минус. Но клуб, обстановка, всё хорошо. Живут ли все как обычно, несмотря на то что происходит вокруг? Да, всё нормально, нет того, что мы смотрим по телевизору.

Могу ли я свободно перемещаться по стране для участия в матчах? Да, обычно это легко, но, когда мы играем против таких команд, как «Локомотив», которые находятся недалеко от границы, наш полёт занимает 10 часов, а не три. Это немного всё осложняет. Но я думаю, что скоро аэропорты снова откроются, так что ситуация наладится», – сказал Эртель в интервью YouTube-каналу SKWEEK.

Ранее Эртель сделал обличающее заявление о сборной Франции из-за его игры в России.