Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Фенербахче. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Лидер «Зенита» Эртель назвал единственный минус жизни в Санкт-Петербурге

Лидер «Зенита» Эртель назвал единственный минус жизни в Санкт-Петербурге
Аудио-версия:
Комментарии

Разыгрывающий санкт-петербургского «Зенита» Томас Эртель поделился впечатлениями от жизни в России.

«Город очень хороший, погода — единственный минус. Но клуб, обстановка, всё хорошо. Живут ли все как обычно, несмотря на то что происходит вокруг? Да, всё нормально, нет того, что мы смотрим по телевизору.

Могу ли я свободно перемещаться по стране для участия в матчах? Да, обычно это легко, но, когда мы играем против таких команд, как «Локомотив», которые находятся недалеко от границы, наш полёт занимает 10 часов, а не три. Это немного всё осложняет. Но я думаю, что скоро аэропорты снова откроются, так что ситуация наладится», – сказал Эртель в интервью YouTube-каналу SKWEEK.

Ранее Эртель сделал обличающее заявление о сборной Франции из-за его игры в России.

Материалы по теме
Эртель сделал обличающее заявление о сборной Франции из-за его игры в России
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android