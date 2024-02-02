Игрок «Зенита» Эртель: я приношу жертву, оставаясь в России

Разыгрывающий санкт-петербургского «Зенита» Томас Эртель рассказал о том, почему он не покинул российский клуб ради перехода в команду, выступающую в Евролиге.

«Да, у меня были предложения от команд Евролиги, но финансовая сторона… Здесь я получаю в два раза больше. Сейчас всё иначе, нежели чем когда мне было 23 года.

Вернусь ли я Евролигу, если какая-то из команд даст мне такую же зарплату? Да, конечно, и не только, если они сделают это. Прямо сейчас можно сказать, что я приношу жертву, оставаясь в России, даже если все идёт хорошо. Но я готов вернуться в Европу в следующем году, даже на меньшие деньги», – сказал Эртель в интервью YouTube-каналу SKWEEK.

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Напомним, Евролига 22 марта 2022 года отстранила российские клубы и аннулировала их результаты в сезоне-2021/22.