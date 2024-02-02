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Леброн с критикой обрушился на прессу, обвинявшую Эмбиида в пропуске матчей

Леброн с критикой обрушился на прессу, обвинявшую Эмбиида в пропуске матчей
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Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс раскритиковал прессу, которая обвиняла центрового «Филадельфии Сиксерс» Джоэла Эмбиида в том, что тот намеренно пропускает матчи с сильными командами. Сегодня, 2 февраля, появилась информация о том, что Эмбиид повредил мениск левого колена, сроки его восстановления неизвестны.

«Где все те СМИ, телеведущие с их экспертными мнениями, которые так много говорили о Джоэле Эмбииде, что он пропустил те матчи, хотя он знал, с чем имеет дело. Теперь он выбыл из-за этого с травмой. Ни один человек не выступил на телевидении или в своём глупом подкасте и не извинился перед ним! Никакой ответственности», – написал Леброн в своих социальных сетях.

Напомним, в этом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации к настоящему моменту Эмбиид принял участие в 34 матчах, в которых в среднем набирал 35,3 очка, совершал 11,3 подбора и отдавал 5,7 передачи.

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