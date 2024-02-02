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Баскетболист «Зенита» Эртель оценил уровень Единой лиги

Баскетболист «Зенита» Эртель оценил уровень Единой лиги
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Один из лидеров петербургского «Зенита» Томас Эртель высказался об уровне Единой лиги ВТБ.

«Уровень лиги ВТБ очень хороший, здесь много американских игроков, сейчас даже больше, чем в прошлом году. Индивидуальный уровень очень приличный, но, если честно, тактический ниже, если сравнивать с Евролигой или даже чемпионатом Испании. Однако я думаю, что здесь игроки сильнее, чем во Франции», – сказал Эртель в интервью YouTube-каналу SKWEEK.

Эртель стал игроком петербургского «Зенита» в 2022 году. Его действующее соглашение с сине-бело-голубыми истекает в 2025 году. В нынешнем сезоне Томас принял участие в 16 матчах Единой лиги. 34-летний французский баскетболист набирает в среднем 13,1 очка за игру, отдавая восемь результативных передач.

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