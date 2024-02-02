Баскетболист «Зенита» Эртель оценил уровень Единой лиги

Один из лидеров петербургского «Зенита» Томас Эртель высказался об уровне Единой лиги ВТБ.

«Уровень лиги ВТБ очень хороший, здесь много американских игроков, сейчас даже больше, чем в прошлом году. Индивидуальный уровень очень приличный, но, если честно, тактический ниже, если сравнивать с Евролигой или даже чемпионатом Испании. Однако я думаю, что здесь игроки сильнее, чем во Франции», – сказал Эртель в интервью YouTube-каналу SKWEEK.

Эртель стал игроком петербургского «Зенита» в 2022 году. Его действующее соглашение с сине-бело-голубыми истекает в 2025 году. В нынешнем сезоне Томас принял участие в 16 матчах Единой лиги. 34-летний французский баскетболист набирает в среднем 13,1 очка за игру, отдавая восемь результативных передач.