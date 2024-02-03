Эртель: смотреть Евролигу по телевизору — так же плохо, как и холод в России

Разыгрывающий петербургского «Зенита» Томас Эртель ответил на вопрос о том, скучает ли он по выступлениям в еврокубках. Французский баскетболист дал понять, что он соскучился по игре на европейской арене.

«Скучаю ли я по еврокубкам? Да, конечно. Моя цель — вернуться в Евролигу. Смотреть матчи по телевизору — так же плохо, как и холод здесь. Я скучаю по этому, конечно. Лига ВТБ не так плоха, но Евролига — это Евролига», – сказал Эртель в интервью YouTube-каналу SKWEEK.

Отметим, что Евролига 22 марта 2022 года отстранила российские клубы и аннулировала их результаты в сезоне-2021/2022.

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Напомним, Эртель стал игроком петербургского «Зенита» в 2022 году. Его действующее соглашение с сине-бело-голубыми истекает в 2025 году. В нынешнем сезоне Томас принял участие в 16 матчах Единой лиги. 34-летний французский баскетболист набирает в среднем 13,1 очка за игру, отдавая восемь результативных передач.