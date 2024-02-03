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Чарльз Баркли: у «Бостон Селтикс» огромный талант, но они слабы психологически

Чарльз Баркли: у «Бостон Селтикс» огромный талант, но они слабы психологически
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Экс-форвард «Филадельфии Севенти Сиксерс», «Финикс Санз» и «Хьюстон Рокетс» Чарльз Баркли прокомментировал домашнее поражение лидера НБА «Бостон Селтикс» в матче регулярного чемпионата с «Лос-Анджелес Лейкерс» (105:114).

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

«Поражение от «Лейкерс» без Леброна и Дэвиса — худшее поражение «Селтикс» в сезоне? Запросто. Ты должен выигрывать матчи в плей-офф за счёт выносливости. Ты должен быть психологически сильным. На мой взгляд, у этой команды огромный талант, но они слабы психологически», — заявил Баркли в эфире телеканала TNT Sports.

В ночь с 1 на 2 февраля мск «Бостон Селтикс» со счётом 105:114 уступил на своей площадке «Лос-Анджелес Лейкерс», в составе которых отсутствовали лидеры команды — Леброн Джеймс и Энтони Дэвис. «Селтикс» с 37 победами в 49 матчах являются лучшей командой в обеих конференциях НБА.

НБА - регулярный чемпионат
02 февраля 2024, пятница. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
105 : 114
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Бостон Селтикс: Тейтум - 23, Порзингис - 17, Хозер - 17, Уайт - 9, Холидэй - 8, Браун - 8, Притчард - 8, Кета - 7, Хорфорд - 6, Бэнтон - 2, Бриссетт, Михайлюк, Стивенс
Лос-Анджелес Лейкерс: Ривз - 32, Расселл - 16, Хэйс - 16, Хатимура - 15, Принс - 11, Вандербилт - 10, Кристи - 9, Вуд - 4, Худ-Скифино - 1, Мэйс, Уиндлер, Льюис
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