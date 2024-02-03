Чарльз Баркли: у «Бостон Селтикс» огромный талант, но они слабы психологически

Экс-форвард «Филадельфии Севенти Сиксерс», «Финикс Санз» и «Хьюстон Рокетс» Чарльз Баркли прокомментировал домашнее поражение лидера НБА «Бостон Селтикс» в матче регулярного чемпионата с «Лос-Анджелес Лейкерс» (105:114).

«Поражение от «Лейкерс» без Леброна и Дэвиса — худшее поражение «Селтикс» в сезоне? Запросто. Ты должен выигрывать матчи в плей-офф за счёт выносливости. Ты должен быть психологически сильным. На мой взгляд, у этой команды огромный талант, но они слабы психологически», — заявил Баркли в эфире телеканала TNT Sports.

В ночь с 1 на 2 февраля мск «Бостон Селтикс» со счётом 105:114 уступил на своей площадке «Лос-Анджелес Лейкерс», в составе которых отсутствовали лидеры команды — Леброн Джеймс и Энтони Дэвис. «Селтикс» с 37 победами в 49 матчах являются лучшей командой в обеих конференциях НБА.