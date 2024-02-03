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Чемпионские кроссовки Майкла Джордана проданы на аукционе за рекордную сумму

Чемпионские кроссовки Майкла Джордана проданы на аукционе за рекордную сумму
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Коллекцию из шести кроссовок легендарного экс-защитника «Чикаго Буллз» Майкла Джордана продали на аукционе более чем за $ 8 млн, сообщает ESPN.

Проданный набор состоит из Air Jordan VI (1991), Air Jordan VII (1992), Air Jordan VIII (1993), Air Jordan XI (1996), Air Jordan XII (1997) и Air Jordan XIV (1998). В этих кроссовках Майкл Джордан одержал победы в шести финалах НБА, получив при этом звание MVP. На некоторых из них также имеется автограф баскетболиста.

Сообщается, что итоговая стоимость лота составила $ 8 032 800 — эта сумма является мировым рекордом по продаже ранее ношенных на спортивных соревнованиях кроссовок.

Майкл Джордан выступал в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с 1984 по 2003 год, пропустив несколько сезонов на рубеже тысячелетий. За время своей карьеры он шесть раз выигрывал чемпионство НБА и столько же раз становился MVP финала НБА.

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