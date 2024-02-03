В «Минске» хотят «максимально улучшить результат» после 25 поражений подряд

Капитан белорусского баскетбольного клуба «Минск» Владислав Микульский высказался о предстоящем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с саратовским «Автодором».

«Нас ждёт заключительная игра первого этапа. «Автодор» играет в очень агрессивный атакующий баскетбол с большим количеством быстрых отрывов. Сейчас мы акцентируем внимание на том, какой баскетбол они демонстрируют, и ставим себе цель – грамотно использовать свои возможности, остановить их быстрое нападение, хорошо сыграть в защите. После игры команда будет готовиться ко второму этапу, чтобы максимально улучшить результат», — приводит слова Микульского сайт Единой лиги.

Матч «Автодор» — «Минск» пройдёт сегодня, 3 февраля, в Саратове. Начало — в 15:00 мск.