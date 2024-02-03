Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Руна — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

В «Минске» хотят «максимально улучшить результат» после 25 поражений подряд

В «Минске» хотят «максимально улучшить результат» после 25 поражений подряд
Комментарии

Капитан белорусского баскетбольного клуба «Минск» Владислав Микульский высказался о предстоящем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с саратовским «Автодором».

«Нас ждёт заключительная игра первого этапа. «Автодор» играет в очень агрессивный атакующий баскетбол с большим количеством быстрых отрывов. Сейчас мы акцентируем внимание на том, какой баскетбол они демонстрируют, и ставим себе цель – грамотно использовать свои возможности, остановить их быстрое нападение, хорошо сыграть в защите. После игры команда будет готовиться ко второму этапу, чтобы максимально улучшить результат», — приводит слова Микульского сайт Единой лиги.

Матч «Автодор» — «Минск» пройдёт сегодня, 3 февраля, в Саратове. Начало — в 15:00 мск.

Материалы по теме
Тренер «Автодора» — о матче с «Минском»: они ни разу не победили, но было много равных игр
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android