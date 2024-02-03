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Аналитик назвал «логичный» вариант продолжения карьеры Леброна Джеймса

Аналитик назвал «логичный» вариант продолжения карьеры Леброна Джеймса
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Аналитик ESPN Алан Хан поделился мнением о том, где продолжится карьера форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, который ранее опубликовал на своей странице в социальной сети загадочный пост с эмодзи песочных часов, что породило многочисленные слухи об обмене 39-летнего игрока. Сам Джеймс никак не прокомментировал тот пост.

«Конечно, это вряд ли произойдёт, но, если подумать логически, лучший актив, который «Лейкерс» могут обменять, — это Леброн Джеймс», — сказал Хан в эфире программы Get Up.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Леброн Джеймс принял участие в 44 матчах регулярного чемпионата, набирая в среднем 24,9 очка, совершая 7,5 подбора и отдавая 7,7 результативной передачи.

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