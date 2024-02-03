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Кавай Леонард: мы вытаскиваем игры только за счёт таланта. Пора понять, кем мы хотим быть

Кавай Леонард: мы вытаскиваем игры только за счёт таланта. Пора понять, кем мы хотим быть
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Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард высказался о матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Детройт Пистонс», в котором его команда одержала непростую победу со счётом 136:125.

«Что нам нужно сделать, чтобы улучшить свою игру? Эта информация предназначена только для наших ушей. Сегодня вечером мы были ужасны при игре в обороне. Я чувствую, что мы вытаскиваем игры только за счёт таланта, даже при игре в атаке. Всему виной медленный темп, и он начинается с нашей защиты. Нам пора понять, кем мы хотим быть, и начать ставить перед собой конкретные цели. Я чувствую, что последние несколько игр были основаны только на нашем таланте, и нам нужно сосредоточиться на выполнении плана на игру», — приводит слова Леонарда клубный обозреватель Томер Азарли на своей странице в социальной сети.

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