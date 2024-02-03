Один из лучших школьников США Купер Флэгг рассказал о поворотном решении в карьере

Один из самых известных школьников США на данный момент, претендент на первый номер драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года Купер Флэгг рассказал о поворотном решении в своей карьере: сменить родную школу в Ньюпорте (Мэн) на Монтверде (Флорида).

«С течением времени я стал ценить это (старые времена в родной школе) всё больше и больше. Потому что времена становятся всё более беспокойными и всё становится более безумным, и я начинаю ценить простоту тех лет. Я всё ещё мог оставаться ребёнком и веселиться с друзьями.

Но это то решение, которое вам придётся принять в какой-то момент… если вы действительно хотите перейти на новый уровень», – приводит слова Купера Флэгга The Athletic.

В декабре 2024 года на первом курсе колледжа Куперу исполнится 18 лет, таким образом, игрок может претендовать на то, чтобы выставить свою кандидатуру на участие в драфте 2025 года.