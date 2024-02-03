Морис Ндур прокомментировал свой переход в «Локомотив»

Новичок «Локомотива-Кубань» Морис Ндур высказался после перехода в краснодарский клуб.

«Сегодня у нас было уже не первое совместное занятие, и я могу сказать с уверенностью, что тут собраны классные ребята. Сразу видно, что они любят то, чем занимаются. Добавлю, что все здорово помогали мне с момента, едва я только приехал. В команде отличная атмосфера.

С кем-то из игроков «Локо» я ранее пересекался? Да! С Девоном Акун-Пёрселлом играли в «Галатасарае». Но больше ни с кем из рябят судьба не пересекала.

Как я оказался в «Локо»? Об интересе ко мне из Краснодара я узнал пару недель назад, и, если честно, очень рад здесь оказаться. Перед подписанием я консультировался с Эрриком Макколлумом, с которым играл ещё в УНИКСе. Он и рассказал мне всё подробно. Во многом после его слов я и принял предложение. Вот приехал и всё, что вижу, вызывает только положительные эмоции, всё просто здорово. Искренне радует то, что в клубе собраны большие профессионалы своего дела.

Какие цели передо мной поставлены? Я сразу понимал, для чего меня позвали, что именно от меня ждут. В первую очередь хорошей игры в защите. Ну а в нападении я просто буду делать то, что лучше всего у меня получается – бороться под кольцом.

Что знаю о Единой лиге? Знаю, что чемпионат непростой, очень конкурентный. Но в «Локо» собрана отличная команда, и нам многое по силам. А к большим целям нужно идти, делая по маленькому шагу за раз. О ближайшем матче надо думать, как о самом важном. Сейчас цель – «Руна».

Мои личные цели совпадают с целями команды. Считаю, что лучшее, что может быть – это выиграть чемпионат с партнёрами. Это главная, нет, даже, скорее, – единственная цель!» — приводит слова Ндура сайт краснодарского клуба.