Известный молодой игрок Купер Флэгг сообщил о важности поддержки для баскетболистов

Один из самых известных школьников США на данный момент, претендент на первый номер драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года, который в следующем сезоне NCAA присоединится к колледжу Duke, Купер Флэгг рассказал о важности поддержки для баскетболистов.

«Просто важно, где бы вы ни находились, всегда оставаться на земле и иметь возможность просто вернуть то, что помогло вам добраться туда, где вы находитесь. Для того чтобы продемонстрировать поддержку всем людям, которые поддерживали меня с самого начала», – приводит слова Купера Флэгга The Athletic.

Отметим, что большинство мок-драфтов выделяет Купера как лучшего игрока драфт-класса 2025 года. В декабре 2024 года на первом курсе колледжа Куперу исполнится 18 лет, таким образом, игрок может претендовать на то, чтобы выставить свою кандидатуру на участие в драфте 2025 года.