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Эй Смит: если Леброн хочет выиграть чемпионат, он должен добиться обмена в «Нью-Йорк»

Эй Смит: если Леброн хочет выиграть чемпионат, он должен добиться обмена в «Нью-Йорк»
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Североамериканский журналист и аналитик ESPN Стивен Эй Смит выступил с предложением в адрес форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса на фоне слухов о возможном обмене 39-летнего звёздного игрока в другую команду.

«Я хочу обратиться с предложением к Леброну Джеймсу. Если Леброн хочет быть в команде, позволяющей выиграть чемпионат, он должен добиться обмена в „Нью-Йорк Никс”. Вы видели их тренерскую работу? Вы видели игру Джейлена Брансона и других парней? Вы видели их отличную работу в защите? Они смогли бы помочь Леброну вновь раскрыть свои сильные стороны и выиграть пятый чемпионский перстень.

Если Леброн станет игроком «Нью-Йорка», они будут фаворитами Восточной конференции», — сказал Эй Смит в эфире программы First Take.

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