«Автодор» нанёс «Минску» 26-е поражение подряд в этом сезоне Единой лиги

Сегодня, 3 февраля, состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались саратовский «Автодор» и белорусский «Минск». Игра проходила на стадионе «Кристалл» в Саратове. Матч завершился уверенной победой хозяев площадки со счётом 105:63.

Игроки саратовского клуба действовали удачнее на протяжении всего матча, выиграли все четыре игровых отрезка и без проблем добились домашней победы с разгромным счётом.

Самым результативным в составе победителей стал американский защитник Малик Ньюмэн, который принёс в копилку своей команды 23 очка, девять подборов и восемь передач.

Эта победа стала 10-й в 26 матчах текущего сезона для саратовского клуба. «Минск» проиграл все 26 матчей.