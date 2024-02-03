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«Автодор» нанёс «Минску» 26-е поражение подряд в этом сезоне Единой лиги

«Автодор» нанёс «Минску» 26-е поражение подряд в этом сезоне Единой лиги
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Сегодня, 3 февраля, состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались саратовский «Автодор» и белорусский «Минск». Игра проходила на стадионе «Кристалл» в Саратове. Матч завершился уверенной победой хозяев площадки со счётом 105:63.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

Игроки саратовского клуба действовали удачнее на протяжении всего матча, выиграли все четыре игровых отрезка и без проблем добились домашней победы с разгромным счётом.

Самым результативным в составе победителей стал американский защитник Малик Ньюмэн, который принёс в копилку своей команды 23 очка, девять подборов и восемь передач.

Эта победа стала 10-й в 26 матчах текущего сезона для саратовского клуба. «Минск» проиграл все 26 матчей.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
03 февраля 2024, суббота. 15:00 МСК
Автодор
Саратов
Окончен
105 : 63
Минск
Минск
Автодор: Ньюмэн - 23, Беслач - 14, Хэммондс - 14, Мавра - 14, Петенев - 11, Фридзон - 10, Халдеев - 8, Торнвелл - 5, Пранаускис - 2, Печенджиян - 2, Наумов - 1, Гаррет - 1
Минск: Огунгбени-Джексон - 25, Мотовилов - 12, Стубеда - 11, Микульский - 8, Борисевич - 5, Зечевич - 2, Щербаков, Васковцов, Дуду, Чебашек
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