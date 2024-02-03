Сабонис установил рекорд «Сакраменто» в матче с «Индианой»

Звезда клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сакраменто Кингз» литовский центровой Домантас Сабонис установил очередной рекорд в матче с «Индианой Пэйсерс», состоявшемся сегодня, 3 февраля.

Напомним, Сабонис набрал 26 очков, совершил 11 подборов и отдал 7 передач, оформив 30-й дабл-дабл подряд. Литовец стал обладателем длиннейшей серии дабл-даблов в истории команды, побив рекорд Оскара Робертсона, который американец установил в сезоне-1961/1962.

Домантасу Сабонису 27 лет. Литовец дебютировал в Национальной баскетбольной ассоциации в 2016 году и дебютный сезон провёл за «Оклахома Сити-Тандер», после чего, с 2017 по 2022 год выступал за «Индиану». Сабонис является трёхкратным участником Матча всех звёзд НБА.