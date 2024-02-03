Зайон Уильямсон оценил перспективы Вембаньямы в НБА

Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Нью-Орлеан Пеликанс» американец Зайон Уильямсон высказался о звёздном дебютанте сезона и центровом «Сан-Антонио Спёрс» французе Викторе Вембаньяме.

«Вик – особенный игрок. Мы говорили об этом в раздевалке. Это чувак, который может получить две или три награды защитнику года, а также, поскольку я не хотел бы ограничиваться только этим, несколько наград MVP. Мы не видели ничего подобного. Он потрясающий игрок. И он будет продолжать расти под руководством Поповича», — приводит слова Уильямсона ESPN.

Ранее четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации легендарный американец Шакил О’Нил назвал лучших молодых игроков организации.