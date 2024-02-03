Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Походяев: у «Руны» хорошие шансы на попадание в плей-офф

Походяев: у «Руны» хорошие шансы на попадание в плей-офф
Комментарии

Форвард «Руны» Данила Походяев оценил первый этап регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ для московской команды, а также высказался о перспективах попадания «викингов» в плей-офф.

«Для нас первый этап получился немного скомканным. Надеюсь, что второй будет более успешен для нас, попадание в плей-офф — это главная цель нашей команды на предстоящие матчи. Шансы у нас хорошие, главное — не проигрывать своим конкурентам. Будем работать, тренироваться. Какой-то дополнительной мотивации нет, просто нас ожидают более ответственные игры», — сказал Походяев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

По итогам первого этапа регулярного чемпионата «Руна» заняла девятое место в турнирной таблице.

Материалы по теме
«Локомотив» обыграл «Руну» в матче Единой лиги
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android