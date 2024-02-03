Походяев: у «Руны» хорошие шансы на попадание в плей-офф

Форвард «Руны» Данила Походяев оценил первый этап регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ для московской команды, а также высказался о перспективах попадания «викингов» в плей-офф.

«Для нас первый этап получился немного скомканным. Надеюсь, что второй будет более успешен для нас, попадание в плей-офф — это главная цель нашей команды на предстоящие матчи. Шансы у нас хорошие, главное — не проигрывать своим конкурентам. Будем работать, тренироваться. Какой-то дополнительной мотивации нет, просто нас ожидают более ответственные игры», — сказал Походяев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

По итогам первого этапа регулярного чемпионата «Руна» заняла девятое место в турнирной таблице.