Форвард Походяев рассказал, чего не хватило «Руне» в матче с «Локомотивом»

Форвард «Руны» Данила Походяев прокомментировал поражение своей команды от «Локомотива-Кубань» (74:80) в матче первого этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Много чего не хватило. Банально забить побольше, и могли бы выиграть. Но, если честно, мы играли ужасно, особенно в первой половине. Нельзя сказать, что эта игра удалась для нас, но старались как могли», — сказал Походяев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Самым результативным игроком у московской команды в этой встрече стал американский защитник Кэмерон Янг, набравший 16 очков.

По итогам первого этапа регулярного чемпионата «Руна» заняла девятое место в турнирной таблице. В следующем матче столичная команда на выезде сыграет против саратовского «Автодора». Встреча состоится 9 февраля.