Эмбиид может перенести операцию и выбыть на длительный срок

У лидера «Филадельфии Сиксерс» Джоэля Эмбиида диагностировали смещение лоскута мениска левого колена, и ему предстоит операция, сообщает The Athletic.

По мнению специалистов по коленному суставу, смещенный лоскут считается разновидностью разрыва мениска. Эмбиид, его врачи и команда «Филадельфии» продолжают обсуждать, что лучше всего — отдохнуть и восстановиться после травмы или перенести операцию, из-за которой ему придется пропустить длительное время.

Напомним, Эмбиид получил травму в результате падения на его левую ногу форварда соперников Жонатана Куминги. Ранее он только восстановился после повреждения колена.

В нынешнем сезоне НБА Эмбиид принял участие в 34 матчах, в которых в среднем набирал 35,3 очка, совершал 11,3 подбора и отдавал 5,7 передачи.

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