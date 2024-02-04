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«Милуоки» победил «Даллас» благодаря 48 очкам Адетокунбо

«Милуоки» победил «Даллас» благодаря 48 очкам Адетокунбо
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В ночь с 3 на 4 февраля мск на арене «Американ Эйрлайнс-центра» в американском Далласе завершился матч регулярного чемпионата НБА. «Милуоки Бакс» победил на выезде «Даллас Маверикс» со счётом 129:117.

НБА Регулярный чемпионат. Календарь
НБА Регулярный чемпионат. Турнирная таблица

«Маверикс» просто разгромили «Бакс» в первой четверти, выиграв её 44:20. Однако уже во второй четверти ход матча диаметрально поменялся — гости отыграли 19 очков из проигранных поначалу 24 и к большому перерыву уступали всего лишь -5. В третьем периоде уже «Бакс» выигрывали +8, однако перед началом четвёртой четверти счёт был практически равным — 93:92 в пользу гостей. Заключительный отрезок матча остался за игроками «Милуоки», нарастившими свой гандикап до +12.

Самыми результативными игроками матча стали Яннис Адетокунбо из «Милуоки» (48 очков, шесть подборов и 10 передач) и баскетболист «Далласа» Лука Дончич (40 очков, девять подборов и 11 передач).

НБА - регулярный чемпионат
04 февраля 2024, воскресенье. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
117 : 129
Милуоки Бакс
Милуоки
Даллас Маверикс: Дончич - 40, Клебер - 21, Грин - 20, Хардуэй-младший - 18, Джонс - 8, Харди - 4, Пауэлл - 4, Уильямс - 2, Лоусон, Уильямс, Холмс, Карри, Моррис
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 48, Лиллард - 30, Миддлтон - 13, Портис - 12, Бисли - 9, Краудер - 8, Грин - 5, Коннотон - 2, Лопес - 2, Боучэмп, Ливингстон, Пэйн, Адетокунбо
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