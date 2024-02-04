«Милуоки» победил «Даллас» благодаря 48 очкам Адетокунбо

В ночь с 3 на 4 февраля мск на арене «Американ Эйрлайнс-центра» в американском Далласе завершился матч регулярного чемпионата НБА. «Милуоки Бакс» победил на выезде «Даллас Маверикс» со счётом 129:117.

«Маверикс» просто разгромили «Бакс» в первой четверти, выиграв её 44:20. Однако уже во второй четверти ход матча диаметрально поменялся — гости отыграли 19 очков из проигранных поначалу 24 и к большому перерыву уступали всего лишь -5. В третьем периоде уже «Бакс» выигрывали +8, однако перед началом четвёртой четверти счёт был практически равным — 93:92 в пользу гостей. Заключительный отрезок матча остался за игроками «Милуоки», нарастившими свой гандикап до +12.

Самыми результативными игроками матча стали Яннис Адетокунбо из «Милуоки» (48 очков, шесть подборов и 10 передач) и баскетболист «Далласа» Лука Дончич (40 очков, девять подборов и 11 передач).