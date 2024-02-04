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Все результаты игрового дня НБА 4 февраля

Все результаты игрового дня НБА 4 февраля
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Сегодня, в ночь с 3 на 4 февраля мск, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата было запланировано шесть матчей. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

НБА Регулярный чемпионат. Календарь
НБА Регулярный чемпионат. Турнирная таблица

Все результаты игрового дня НБА 4 февраля

«Филадельфия Сиксерс» – «Бруклин Нетс» — 121: 136.

«Атланта Хоукс» – «Голден Стэйт Уорриорз» — 141: 134 ОТ.

«Чикаго Буллз» – «Сакраменто Кингз» — 115: 123.

«Даллас Маверикс» – «Милуоки Бакс» — 117: 129.

«Нью-Йорк Никс» – «Лос-Анджелес Лейкерс» — 105: 113.

«Сан-Антонио Спёрс» – «Кливленд Кавальерс» — 101: 117.

Самым результативным игроком игрового дня стал Стефен Карри («Голден Стэйт»), который набрал 60 очков, собрал шесть подборов и выполнил четыре результативных паса.

НБА - регулярный чемпионат
04 февраля 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
121 : 136
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Филадельфия Сиксерс: Макси - 23, Смит - 17, Убре - 16, Мартин - 11, Спрингер - 11, Коркмаз - 10, Беверли - 9, Хаус - 8, Бамба - 5, Каунсил - 5, Моррис - 4, Рид - 2, Харрис, Батюм
Бруклин Нетс: Томас - 40, Бриджес - 23, Уокер - 20, Джонсон - 13, Клэкстон - 12, Уотфорд - 9, О'Нил - 8, Джайлс - 8, Динвидди - 3, Смит, Симмонс, Финни-Смит
НБА - регулярный чемпионат
04 февраля 2024, воскресенье. 03:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
141 : 134
ОТ
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Атланта Хоукс: Янг - 35, Оконгву - 22, Джонсон - 21, Мюррей - 19, Капела - 17, Богданович - 13, Хантер - 6, Форрест, Ланди, Бафкин, Миллз, Гриффин, Фернанду, Мэттьюз
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 60, Киньонес - 17, Куминга - 16, Подзиемски - 15, Томпсон - 10, Грин - 7, Джексон-Дэвис - 5, Santos - 2, Уиггинс - 2, Джозеф, Луни, Шарич
НБА - регулярный чемпионат
04 февраля 2024, воскресенье. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
115 : 123
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Чикаго Буллз: Уайт - 26, Вучевич - 24, Дерозан - 24, Досунму - 18, Карузо - 7, Крэйг - 5, Картер - 4, Филлипс - 3, Драммонд - 2, Тэйлор - 2, Битим, Саного, Дрелл
Сакраменто Кингз: Фокс - 41, Монк - 22, Лайлз - 16, Сабонис - 13, Барнс - 11, Хаертер - 9, Мюррэй - 5, Митчелл - 4, Макги - 2, Дуарте, Эдвардс, Джонс, Эллис, Лень
НБА - регулярный чемпионат
04 февраля 2024, воскресенье. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
117 : 129
Милуоки Бакс
Милуоки
Даллас Маверикс: Дончич - 40, Клебер - 21, Грин - 20, Хардуэй-младший - 18, Джонс - 8, Харди - 4, Пауэлл - 4, Уильямс - 2, Лоусон, Уильямс, Холмс, Карри, Моррис
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 48, Лиллард - 30, Миддлтон - 13, Портис - 12, Бисли - 9, Краудер - 8, Грин - 5, Коннотон - 2, Лопес - 2, Боучэмп, Ливингстон, Пэйн, Адетокунбо
НБА - регулярный чемпионат
04 февраля 2024, воскресенье. 04:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
105 : 113
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Нью-Йорк Никс: Брансон - 36, Дивинченцо - 26, Харт - 12, Макбрайд - 10, Ачиува - 10, Хартенштайн - 6, Флинн - 3, Симс - 2, Топпин, Фурнье, Браун, Арчидиаконоу, Гибсон
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 24, Ривз - 22, Расселл - 16, Принс - 16, Дэвис - 12, Хэйс - 10, Хатимура - 7, Кристи - 6, Худ-Скифино, Вандербилт, Льюис, Вуд
НБА - регулярный чемпионат
04 февраля 2024, воскресенье. 04:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
101 : 117
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Сан-Антонио Спёрс: Васселл - 22, Вембаньяма - 19, Джонсон - 17, Коллинс - 10, Макдермотт - 8, Шампани - 8, Осман - 7, Джонс - 7, Сохан - 2, Брэнэм - 1, Грэм, Уэсли, Мамукелашвили
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 31, Мобли - 28, Аллен - 26, ЛеВерт - 10, Окоро - 7, Страс - 6, Гарлэнд - 4, Меррилл - 3, Ньянг - 2, Портер, Джонс, Уэйд
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