Сегодня, в ночь с 3 на 4 февраля мск, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата было запланировано шесть матчей. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 4 февраля

«Филадельфия Сиксерс» – «Бруклин Нетс» — 121: 136.

«Атланта Хоукс» – «Голден Стэйт Уорриорз» — 141: 134 ОТ.

«Чикаго Буллз» – «Сакраменто Кингз» — 115: 123.

«Даллас Маверикс» – «Милуоки Бакс» — 117: 129.

«Нью-Йорк Никс» – «Лос-Анджелес Лейкерс» — 105: 113.

«Сан-Антонио Спёрс» – «Кливленд Кавальерс» — 101: 117.

Самым результативным игроком игрового дня стал Стефен Карри («Голден Стэйт»), который набрал 60 очков, собрал шесть подборов и выполнил четыре результативных паса.