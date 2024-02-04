Сегодня, в ночь с 3 на 4 февраля мск, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата было запланировано шесть матчей. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.
Все результаты игрового дня НБА 4 февраля
«Филадельфия Сиксерс» – «Бруклин Нетс» — 121: 136.
«Атланта Хоукс» – «Голден Стэйт Уорриорз» — 141: 134 ОТ.
«Чикаго Буллз» – «Сакраменто Кингз» — 115: 123.
«Даллас Маверикс» – «Милуоки Бакс» — 117: 129.
«Нью-Йорк Никс» – «Лос-Анджелес Лейкерс» — 105: 113.
«Сан-Антонио Спёрс» – «Кливленд Кавальерс» — 101: 117.
Самым результативным игроком игрового дня стал Стефен Карри («Голден Стэйт»), который набрал 60 очков, собрал шесть подборов и выполнил четыре результативных паса.
- 4 февраля 2024
-
07:58
-
07:00
-
07:00
-
06:15
-
03:36
-
01:59
-
00:06
- 3 февраля 2024
-
23:04
-
22:51
-
21:51
-
21:50
-
20:51
-
20:01
-
19:03
-
18:12
-
16:47
-
16:15
-
15:37
-
14:13
-
14:10
-
14:02
-
13:41
-
13:40
-
12:54
-
12:31
-
11:54
-
11:32
-
10:42
-
10:06
-
09:23
-
08:32
-
07:24
-
06:45
-
06:04
-
05:50