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Леброн рассказал, каково ощущать себя главным лицом НБА

Леброн рассказал, каково ощущать себя главным лицом НБА
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Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс ответил на вопрос, что он испытывает, будучи лицом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Леброн признался, что чувствует колоссальную ответственность из-за этого статуса.

«Это ответственность. Есть очень много детей, которые смотрят на нас как на профессиональных баскетболистов. Поэтому я думаю, что это большая ответственность: вы не только играете на высоком уровне, но и также представляете лигу с величайшим уважением. Нужно отдавать должное лиге, потому что она дала мне так много, и просто попытаться подать пример следующему поколению. Я никогда не думаю: «О, я лицо НБА». Я даже никогда такого не говорил. Просто я всегда понимал – это ответственность», – приводит слова Леброна Fadeaway World.

Напомним, в нынешнем сезоне НБА Леброн Джеймс принял участие в 45 матчах, набирая в среднем 24,9 очка, совершая 7,4 подбора и отдавая 7,6 результативной передачи.

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