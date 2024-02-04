Впервые в НБА в одном сезоне несколько игроков проигравших команд набрали 60+ очков

Нынешний сезон стал первым в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), когда несколько игроков проигравших команд набрали 60+ очков в одном матче. Об этом сообщает StatMuse в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, за последние 15 дней таким статистическим успехом отметились центровой «Миннесоты Тимбервулвз» Карл-Энтони Таунс, защитник «Финикс Санз» Девин Букер и разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри.

23 января Карл-Энтони Таунс набрал 62 очка в матче с «Шарлотт Хорнетс» (125:128). 27 января Девин Букер отметился 62 очками во встрече с «Индианой Пэйсерс» (131:133). Сегодня, 4 февраля, Стефен Карри набрал 60 результативных баллов в игре с «Атлантой Хоукс» (134:141 ОТ).