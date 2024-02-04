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«Это очень нелепо». Док Риверс прокомментировал вызов на Матч звёзд НБА

«Это очень нелепо». Док Риверс прокомментировал вызов на Матч звёзд НБА
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Главный тренер «Милуоки Бакс» Док Риверс отреагировал на новость о том, что он возглавит команду Восточной конференции на Матче всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Это очень нелепо. Эдриан [Гриффин] получит немного денег и кольцо. Может быть, я пришлю своих сотрудников и уеду в отпуск», — приводит слова Риверса Bally Sports Wisconsin в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, в конце января руководство «Милуоки Бакс» приняло решение прекратить сотрудничество с Эдрианом Гриффином, который возглавлял команду с июня 2023 года. На его место был назначен Док Риверс.

Матч всех звёзд НБА пройдёт в городе Индианаполис, штат Индиана, в воскресенье, 18 февраля, на арене «Гейнбридж Филдхаус».

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