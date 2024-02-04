Леброн Джеймс дал советы молодому поколению баскетболистов

Лёгкий форвард команды «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал, каким нужно быть, чтобы достигнуть величия в баскетболе.

«Изучите историю игры. Уважайте тех, кто был до вас. Даже если они не уважают вас, это абсолютно нормально. Знайте, кто проложил путь. Будьте профессионалом. Приходите работать, будьте готовы к работе. Если вы приходите вовремя, вы опаздываете. Вложите все силы, и игра вернёт вам их. Вот что делают боги этой игры.

Приходите в спортзал одним из первых, уходите одним из последних. Влейте все силы в эту игру, если хотите добиться успеха и стать тем, кого никогда не забудут в этой лиге. Машины, украшения и вся прочая ерунда не имеют значения.

Беспокойтесь об игре, беспокойтесь о семье, а затем беспокойтесь об игре ещё немного и будьте эгоистичными. Быть эгоистичным — нормально, потому что нужно быть немного таким, чтобы добиться успеха. Некоторым людям время от времени приходится отходить на второй план», — приводит слова Джеймса Fadeaway World.