«Енисей» обыграл «Зенит» в матче Единой лиги

Завершился матч первого этапа Единой лиги ВТБ между красноярским «Енисеем» и санкт-петербургским «Зенитом». Встреча прошла на «Арене-Север» в Красноярске. Хозяева одержали победу со счётом 91:83.

Стартовая четверть завершилась в пользу «Енисея» со счётом 23:18. К большому перерыву красноярцы увеличили своё преимущество ещё на одно очко. Третья десятиминутка также осталась за «Енисеем». Последняя четверть закончилась вничью. «Енисей» одержал итоговую победу.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий красноярской команды Джеремайя Мартин, набравший 26 очков. Также на его счету четыре подбора и три результативные передачи.

«Енисей» располагается на пятой строчке турнирной таблицы Единой лиги. «Зенит» находится на четвёртой позиции.