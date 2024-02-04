«Енисей» впервые в истории оказался сильнее «Зенита»
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Сегодня, 4 февраля, «Енисей» одержал домашнюю победу над санкт-петербургским «Зенитом» со счётом 91:83. Таким образом, впервые в своей истории красноярская команда обыграла сине-бело-голубых.
Напомним, самым результативным игроком матча стал разыгрывающий красноярской команды Джеремайя Мартин, набравший 26 очков. Также на его счету четыре подбора и три результативные передачи.
«Енисей» располагается на пятой строчке турнирной таблицы Единой лиги. Команда одержала 16 побед и потерпела 10 поражений в 26 проведённых матчах. «Зенит» находится на четвёртой позиции. Петербуржцы одержали 17 побед и потерпели девять поражений после аналогичного количества встреч.
Команды завершили свои выступления на первом этапе Единой лиги.
Единая лига ВТБ . 1-й этап
04 февраля 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Енисей
Красноярский край
Окончен
91 : 83
Зенит
Санкт-Петербург
Енисей: Бич, Мартин, Топтунов, Хопкинс, Карпенко, Ратэн-Мэйс, Лобарев, Балашов, Белянков, Сонько, Долинин, Загретдинов
Зенит: Фрейзер, Герасимов, Карасёв, Вольхин, Жбанов, Эртель, Дублевич, Морман, Зубков, Торопов, Курич, Хантер
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