«Енисей» впервые в истории оказался сильнее «Зенита»

Сегодня, 4 февраля, «Енисей» одержал домашнюю победу над санкт-петербургским «Зенитом» со счётом 91:83. Таким образом, впервые в своей истории красноярская команда обыграла сине-бело-голубых.

Напомним, самым результативным игроком матча стал разыгрывающий красноярской команды Джеремайя Мартин, набравший 26 очков. Также на его счету четыре подбора и три результативные передачи.

«Енисей» располагается на пятой строчке турнирной таблицы Единой лиги. Команда одержала 16 побед и потерпела 10 поражений в 26 проведённых матчах. «Зенит» находится на четвёртой позиции. Петербуржцы одержали 17 побед и потерпели девять поражений после аналогичного количества встреч.

Команды завершили свои выступления на первом этапе Единой лиги.