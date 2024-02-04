Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — УНИКС. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Енисей» впервые в истории оказался сильнее «Зенита»

«Енисей» впервые в истории оказался сильнее «Зенита»
Комментарии

Сегодня, 4 февраля, «Енисей» одержал домашнюю победу над санкт-петербургским «Зенитом» со счётом 91:83. Таким образом, впервые в своей истории красноярская команда обыграла сине-бело-голубых.

Напомним, самым результативным игроком матча стал разыгрывающий красноярской команды Джеремайя Мартин, набравший 26 очков. Также на его счету четыре подбора и три результативные передачи.

«Енисей» располагается на пятой строчке турнирной таблицы Единой лиги. Команда одержала 16 побед и потерпела 10 поражений в 26 проведённых матчах. «Зенит» находится на четвёртой позиции. Петербуржцы одержали 17 побед и потерпели девять поражений после аналогичного количества встреч.

Команды завершили свои выступления на первом этапе Единой лиги.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
04 февраля 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Енисей
Красноярский край
Окончен
91 : 83
Зенит
Санкт-Петербург
Енисей: Бич, Мартин, Топтунов, Хопкинс, Карпенко, Ратэн-Мэйс, Лобарев, Балашов, Белянков, Сонько, Долинин, Загретдинов
Зенит: Фрейзер, Герасимов, Карасёв, Вольхин, Жбанов, Эртель, Дублевич, Морман, Зубков, Торопов, Курич, Хантер
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android