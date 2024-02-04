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Тренер «Енисея» Арсич прокомментировал историческую победу команды над «Зенитом»

Тренер «Енисея» Арсич прокомментировал историческую победу команды над «Зенитом»
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Главный тренер красноярского «Енисея» Йовица Арсич поделился впечатлениями от победы над санкт-петербургским «Зенитом» (91:83). Красноярцы впервые в своей истории сумели одолеть сине-бело-голубых.

«Мы очень рады этой победе. На мой взгляд, очень важным фактором является то, что мы контролировали подбор на протяжении всей игры. «Зенит» – команда, которая очень здорово играет на чужом щите. И если дать им возможность подбирать мяч, они могут одолеть любую команду. Против них будет невозможно играть.

В целом мы сегодня очень грамотно играли в атаке и принимали правильные решения в обороне. Отдельно хочется сказать про нашего главного забивающего, который сегодня понял, что если ему не дают играть в его игру, то нужно играть на команду и отдавать передачи в нужный момент. Я очень рад, что он сегодня это делал. И, повторюсь, вся команда отыграла здорово как в защите, так и в атаке.

В последнюю очередь, но в самую главную, хочу поблагодарить за сумасшедшую поддержку на трибунах. Каждый болельщик сегодня выложился по максимуму, мы благодарны каждому из них. Сегодня на трибунах был аншлаг, и эта победа — для них», — приводит слова Арсича пресс-служба красноярского клуба.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
04 февраля 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Енисей
Красноярский край
Окончен
91 : 83
Зенит
Санкт-Петербург
Енисей: Мартин - 26, Хопкинс - 19, Ратэн-Мэйс - 17, Балашов - 13, Бич - 5, Белянков - 5, Карпенко - 3, Долинин - 2, Сонько - 1, Топтунов, Лобарев, Загретдинов
Зенит: Эртель - 21, Хантер - 20, Курич - 16, Фрейзер - 12, Морман - 7, Вольхин - 5, Дублевич - 2, Герасимов, Карасёв, Жбанов, Зубков, Торопов
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