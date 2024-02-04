Тренер «Енисея» Арсич прокомментировал историческую победу команды над «Зенитом»

Главный тренер красноярского «Енисея» Йовица Арсич поделился впечатлениями от победы над санкт-петербургским «Зенитом» (91:83). Красноярцы впервые в своей истории сумели одолеть сине-бело-голубых.

«Мы очень рады этой победе. На мой взгляд, очень важным фактором является то, что мы контролировали подбор на протяжении всей игры. «Зенит» – команда, которая очень здорово играет на чужом щите. И если дать им возможность подбирать мяч, они могут одолеть любую команду. Против них будет невозможно играть.

В целом мы сегодня очень грамотно играли в атаке и принимали правильные решения в обороне. Отдельно хочется сказать про нашего главного забивающего, который сегодня понял, что если ему не дают играть в его игру, то нужно играть на команду и отдавать передачи в нужный момент. Я очень рад, что он сегодня это делал. И, повторюсь, вся команда отыграла здорово как в защите, так и в атаке.

В последнюю очередь, но в самую главную, хочу поблагодарить за сумасшедшую поддержку на трибунах. Каждый болельщик сегодня выложился по максимуму, мы благодарны каждому из них. Сегодня на трибунах был аншлаг, и эта победа — для них», — приводит слова Арсича пресс-служба красноярского клуба.