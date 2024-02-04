Зайцев в эффектном прыжке защищал кольцо, упавший Антонов не отдавал мяч. Фото матча ЦСКА

Сегодня, 4 февраля, на паркете московского дворца спорта «Мегаспорт» состоялся матч первого этапа Единой лиги ВТБ между ЦСКА и казанским УНИКСом. Гости одержали победу со счётом 83:73.

Армейцы выиграли первую десятиминутку со счётом 22:20, а к большому перерыву увеличили преимущество ещё на шесть очков. Однако в третьей четверти УНИКСУ удалось перевернуть ход встречи и выйти вперёд, а в заключительном отрезке довести игру до победы.

Самым результативным игроком матча стал защитник казанской команды Дмитрий Кулагин, набравший 27 очков.

ЦСКА возглавляет турнирную таблицу Единой лиги ВТБ, а УНИКС занимает второе место.

Лучшие фото с матча ЦСКА — УНИКС — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.