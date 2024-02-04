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Тренер ЦСКА Райкович назвал причину поражения в матче с УНИКСом

Тренер ЦСКА Райкович назвал причину поражения в матче с УНИКСом
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Главный тренер московского ЦСКА Эмил Райкович поделился впечатлениями от матча первого этапа регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ с УНИКСом. Казанцы одержали победу со счётом 83:73.

«В первой половине мы показывали хороший баскетбол, агрессивно оборонялись и контролировали подбор. В третьей четверти сразу совершили пару потерь и старались уже не на таком уровне. Наверное, подумали, что победа у нас в кармане. А УНИКС так не думал, особенно Кулагин, который попадал сложные мячи.

Пропустили 28 очков в третьей четверти. Должны были отреагировать на это, лучше двигать мяч, сыграть командой — а вместо этого передерживали мяч, скатились на индивидуальные действия, и это привело к такому результату. Поздравляю УНИКС. Во второй половине они были лучше и заслужили эту победу», — приводит слова Райковича официальный сайт Единой лиги.

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