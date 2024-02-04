«Кливленд» установил уникальное достижение в истории своей франшизы

Сегодняшний матч с «Сан-Антонио Спёрс» стал первым в истории «Кливленд Кавальерс», когда сразу три игрока команды записали на свой счет 25+ очков при 60%+ реализации бросков.
Донован Митчелл набрал 31 очко при реализации в 60%. Эван Мобли записал в свой актив 28 очков при 73,3%. У
Джарретта Аллена 26 очков и 66,7%.
Напомним, сама встреча заверилась со счётом 117:101 в пользу «Кливленда».
Все результаты игрового дня НБА 4 февраля:
«Филадельфия Сиксерс» – «Бруклин Нетс» — 121: 136.
«Атланта Хоукс» – «Голден Стэйт Уорриорз» — 141: 134 ОТ.
«Чикаго Буллз» – «Сакраменто Кингз» — 115: 123.
«Даллас Маверикс» – «Милуоки Бакс» — 117: 129.
«Нью-Йорк Никс» – «Лос-Анджелес Лейкерс» — 105: 113.
«Сан-Антонио Спёрс» – «Кливленд Кавальерс» — 101: 117.