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«Кливленд» установил уникальное достижение в истории своей франшизы

Сегодняшний матч с «Сан-Антонио Спёрс» стал первым в истории «Кливленд Кавальерс», когда сразу три игрока команды записали на свой счет 25+ очков при 60%+ реализации бросков.

Донован Митчелл набрал 31 очко при реализации в 60%. Эван Мобли записал в свой актив 28 очков при 73,3%. У

Джарретта Аллена 26 очков и 66,7%.

Напомним, сама встреча заверилась со счётом 117:101 в пользу «Кливленда».

Все результаты игрового дня НБА 4 февраля:

«Филадельфия Сиксерс» – «Бруклин Нетс» — 121: 136.

«Атланта Хоукс» – «Голден Стэйт Уорриорз» — 141: 134 ОТ.

«Чикаго Буллз» – «Сакраменто Кингз» — 115: 123.

«Даллас Маверикс» – «Милуоки Бакс» — 117: 129.

«Нью-Йорк Никс» – «Лос-Анджелес Лейкерс» — 105: 113.

«Сан-Антонио Спёрс» – «Кливленд Кавальерс» — 101: 117.