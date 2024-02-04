«Парма» уступила «Самаре» в матче, который завершил первый этап Единой лиги

Завершился последний матч первого этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между пермской «Пармой» и «Самарой». Встреча прошла на арене «УДС Молот им. Виктора Лебедева» в Перми. Гости одержали победу со счётом 77:68.

Стартовая четверть завершилась в пользу «Пармы» со счётом 20:17. К большому перерыву пермяки увеличили своё преимущество ещё на шесть очков. Во второй половине матча «Самара» перевернула ход игры и одержала итоговую победу.

Самым результативным игроком матча стал центровой «Пармы» Ричард Соломон, набравший 16 очков. Также на его счету 12 подборов и две результативные передачи.

«Парма» располагается на шестой позиции турнирной таблицы Единой лиги. «Самара» находится на седьмой строчке.