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«Парма» уступила «Самаре» в матче, который завершил первый этап Единой лиги

«Парма» уступила «Самаре» в матче, который завершил первый этап Единой лиги
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Завершился последний матч первого этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между пермской «Пармой» и «Самарой». Встреча прошла на арене «УДС Молот им. Виктора Лебедева» в Перми. Гости одержали победу со счётом 77:68.

Стартовая четверть завершилась в пользу «Пармы» со счётом 20:17. К большому перерыву пермяки увеличили своё преимущество ещё на шесть очков. Во второй половине матча «Самара» перевернула ход игры и одержала итоговую победу.

Самым результативным игроком матча стал центровой «Пармы» Ричард Соломон, набравший 16 очков. Также на его счету 12 подборов и две результативные передачи.

«Парма» располагается на шестой позиции турнирной таблицы Единой лиги. «Самара» находится на седьмой строчке.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
04 февраля 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Парма
Пермский край
Окончен
68 : 77
Самара
Самара
Парма: Брайс, Джонсон, Соломон, Ильницкий, Перевалов, Риз, Абдулбасиров, Халтурин, Морозов, Платунов, Тучков, Чебуркин
Самара: Зверев, Гудумак, Томпсон, Платонов, Викторов, Хоукинс, Далтон, М. Кулагин, Загорац, Умрихин, Роберсон
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