Определились группы второго этапа Единой лиги ВТБ

Завершилась первая часть регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Каждая из 14 команд провела по 26 игр. По окончании первого этапа команды в соответствии с занятыми местами были поделены на две группы. Первые шесть выступят в группе «А». Вторые шесть — в группе «Б». Оставшиеся два коллектива завершили сезон.
Группа «А»:
1. ЦСКА
2. УНИКС
3. «Локомотив-Кубань»
4. «Зенит»
5. «Енисей»
6. «Парма»
Группа «Б»:
1. «Самара»
2. «Уралмаш»
3. «Руна»
4. «Автодор»
5. «Астана»
6. МБА
На втором этапе команды сыграют между собой в два круга. Команды из группы «А» напрямую квалифицируются в плей-офф. Четыре лучшие команды группы «Б» по итогам второго этапа примут участие в новом для лиги этапе турнира — плей-ин за два оставшихся места в плей-офф. Это будет заключительная часть турнира, в которой выступят восемь команд.