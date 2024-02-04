Определились группы второго этапа Единой лиги ВТБ

Завершилась первая часть регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Каждая из 14 команд провела по 26 игр. По окончании первого этапа команды в соответствии с занятыми местами были поделены на две группы. Первые шесть выступят в группе «А». Вторые шесть — в группе «Б». Оставшиеся два коллектива завершили сезон.

Группа «А»:

1. ЦСКА

2. УНИКС

3. «Локомотив-Кубань»

4. «Зенит»

5. «Енисей»

6. «Парма»

Группа «Б»:

1. «Самара»

2. «Уралмаш»

3. «Руна»

4. «Автодор»

5. «Астана»

6. МБА

На втором этапе команды сыграют между собой в два круга. Команды из группы «А» напрямую квалифицируются в плей-офф. Четыре лучшие команды группы «Б» по итогам второго этапа примут участие в новом для лиги этапе турнира — плей-ин за два оставшихся места в плей-офф. Это будет заключительная часть турнира, в которой выступят восемь команд.