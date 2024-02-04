Итоговая турнирная таблица первого этапа Единой лиги
Сегодня, 4 февраля, четырьмя матчами завершился первый этап регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Представляем вашему вниманию итоговую турнирную таблицу минувшего этапа.
Итоговая турнирная таблица первого этапа Единой лиги:
- ЦСКА Москва (22 победы + 4 поражения).
- УНИКС Казань (20 побед + 6 поражений).
- «Локомотив-Кубань» Краснодар (19 побед + 7 поражений).
- «Зенит» Санкт-Петербург (17 побед + 9 поражений).
- «Енисей» Красноярск (16 побед + 10 поражений).
- «Парма» Пермь (15 побед + 11 поражений).
- «Самара» (14 побед + 12 поражений).
- «Уралмаш» Екатеринбург (13 побед + 13 поражений).
- «Руна» Москва (11 побед + 15 поражений).
- «Автодор» Саратов (10 побед + 16 поражений).
- «Астана» (10 побед + 16 поражений).
- МБА Москва (8 побед + 18 поражений).
- «Пари Нижний Новгород» (7 побед + 19 поражений).
- «Минск» (0 побед + 26 поражений).
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