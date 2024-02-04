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Итоговая турнирная таблица первого этапа Единой лиги

Итоговая турнирная таблица первого этапа Единой лиги
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Сегодня, 4 февраля, четырьмя матчами завершился первый этап регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Представляем вашему вниманию итоговую турнирную таблицу минувшего этапа.

Итоговая турнирная таблица первого этапа Единой лиги:

  1. ЦСКА Москва (22 победы + 4 поражения).
  2. УНИКС Казань (20 побед + 6 поражений).
  3. «Локомотив-Кубань» Краснодар (19 побед + 7 поражений).
  4. «Зенит» Санкт-Петербург (17 побед + 9 поражений).
  5. «Енисей» Красноярск (16 побед + 10 поражений).
  6. «Парма» Пермь (15 побед + 11 поражений).
  7. «Самара» (14 побед + 12 поражений).
  8. «Уралмаш» Екатеринбург (13 побед + 13 поражений).
  9. «Руна» Москва (11 побед + 15 поражений).
  10. «Автодор» Саратов (10 побед + 16 поражений).
  11. «Астана» (10 побед + 16 поражений).
  12. МБА Москва (8 побед + 18 поражений).
  13. «Пари Нижний Новгород» (7 побед + 19 поражений).
  14. «Минск» (0 побед + 26 поражений).
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