Вергун прокомментировал заключительную игру первого этапа Единой лиги ВТБ

Главный тренер «Уралмаша» Ростислав Вергун высказался по поводу заключительной игры своей команды в первом этапе Единой лиги ВТБ.

Напомним, «Уралмаш» встречался московской МБА. Встреча прошла на арене «ДИВС Уралочка» в Екатеринбурге. Хозяева одержали победу со счётом 96:83 по итогам овертайма.

«Соперник был подготовлен. Однозначно очень неплохо они были готовы к Октавиусу и Нэльсону, из-за чего забирали у нас легкие очки. В начале некоторые были чересчур скованны. Может, недостаточно агрессивны, поэтому позволили сопернику войти в игру и диктовать свои условия. Спасибо болельщикам, они сегодня однозначно были шестым игроком. И спасибо игрокам, они проявили настоящий характер», — приводит слова Вергуна пресс-служба Единой лиги ВТБ.