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Вергун прокомментировал заключительную игру первого этапа Единой лиги ВТБ

Вергун прокомментировал заключительную игру первого этапа Единой лиги ВТБ
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Главный тренер «Уралмаша» Ростислав Вергун высказался по поводу заключительной игры своей команды в первом этапе Единой лиги ВТБ.

Напомним, «Уралмаш» встречался московской МБА. Встреча прошла на арене «ДИВС Уралочка» в Екатеринбурге. Хозяева одержали победу со счётом 96:83 по итогам овертайма.

«Соперник был подготовлен. Однозначно очень неплохо они были готовы к Октавиусу и Нэльсону, из-за чего забирали у нас легкие очки. В начале некоторые были чересчур скованны. Может, недостаточно агрессивны, поэтому позволили сопернику войти в игру и диктовать свои условия. Спасибо болельщикам, они сегодня однозначно были шестым игроком. И спасибо игрокам, они проявили настоящий характер», — приводит слова Вергуна пресс-служба Единой лиги ВТБ.

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