Яннис Адетокунбо повторил уникальное достижение Джеймса Хардена

Сегодня, 4 февраля, тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо набрал 48 очков в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Даллас Маверикс», совершил шесть подборов, отдал 10 результативных передач и сделал пять перехватов.

Как сообщает StatMuse в социальной сети Х (бывший Twitter), Яннис Адетокунбо стал вторым действующим игроком, который завершил матч со статистикой 45+/5+/10+/5+. Ранее это удавалось защитнику «Лос-Анджелес Клипперс» Джеймсу Хардену.

В нынешнем сезоне НБА Яннис Адетокунбо принял участие в 47 матчах за «Милуоки Бакс», набирая в среднем 31,3 очка за игру, совершая 11,5 подбора и отдавая 6,2 результативной передачи. «Милуоки» находится на второй строчке Восточной конференции.