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Митчелл был дисквалифицирован в игре с «Сан-Антонио», вступив в драку после грубого приёма

Атакующий защитник команды «Кливленд Кавальерс» Донован Митчелл был дисквалифицирован во встрече регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Сан-Антонио Спёрс» после того, как полез в драку с форвардом оппонентов Заком Коллинсом.

До этого эпизода Коллинс грубо ткнул локтем в лицо Митчелла при постановки заслона, что и вызвало бурные эмоции защитника «Кливленд Кавальерс».

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Напомним, в прошедшем матче «Кливленд Кавальерс» одержал победу над «Сан-Антонио Спёрс» со счётом 117:103. «Кливленд» располагается на третьей строчке турнирной таблицы Восточной конференции НБА. «Сан-Антонио» замыкает таблицу Запада.