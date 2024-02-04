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Митчелл был дисквалифицирован в игре с «Сан-Антонио», вступив в драку после грубого приёма

Митчелл был дисквалифицирован в игре с «Сан-Антонио», вступив в драку после грубого приёма
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Атакующий защитник команды «Кливленд Кавальерс» Донован Митчелл был дисквалифицирован во встрече регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Сан-Антонио Спёрс» после того, как полез в драку с форвардом оппонентов Заком Коллинсом.

До этого эпизода Коллинс грубо ткнул локтем в лицо Митчелла при постановки заслона, что и вызвало бурные эмоции защитника «Кливленд Кавальерс».

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Напомним, в прошедшем матче «Кливленд Кавальерс» одержал победу над «Сан-Антонио Спёрс» со счётом 117:103. «Кливленд» располагается на третьей строчке турнирной таблицы Восточной конференции НБА. «Сан-Антонио» замыкает таблицу Запада.

НБА - регулярный чемпионат
04 февраля 2024, воскресенье. 04:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
101 : 117
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Сан-Антонио Спёрс: Васселл - 22, Вембаньяма - 19, Джонсон - 17, Коллинс - 10, Макдермотт - 8, Шампани - 8, Осман - 7, Джонс - 7, Сохан - 2, Брэнэм - 1, Грэм, Уэсли, Мамукелашвили
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 31, Мобли - 28, Аллен - 26, ЛеВерт - 10, Окоро - 7, Страс - 6, Гарлэнд - 4, Меррилл - 3, Ньянг - 2, Портер, Джонс, Уэйд
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