Карри стал вторым самым возрастным игроком НБА, который набрал 195+ очков в 5 матчах

Звёздный разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри сумел в последних пяти матчах своей команды набрать в совокупности 196 очков. Он стал вторым самым возрастным игроком в истории Лиги, кому удалось это сделать, уступая в этом показателе только легендарному Майклу Джордану.

Напомним, в марте четырёхкратному чемпиону НБА исполнится 36 лет.

Напомним, в ночь с 3 на 4 февраля мск на паркете «Стэйт Фарм-Арены» в американской Атланте завершился матч регулярного чемпионата НБА. Хозяева площадки «Атланта Хоукс» со счётом 141:134 OT обыграли «Голден Стэйт Уорриорз». Самым результативным игроком этого матча стал как раз Стефен Карри, набравший 60 очков при шести подборах и четырёх результативных передачах.