Пашутин: мы провели свою худшую игру за последние встречи

Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин высказался по поводу поражения в матче Единой лиги ВТБ с «Самарой» (68:77).

«Сегодня мы провели свою худшую игру за последние встречи. В последний раз так играли может быть в начале сезона. Совершили 22 потери, 16 потерь пришлось на нашу заднюю линию – это решило исход матча. Как мне кажется, некоторые из наших парней ментально уже закончили сезон после попадания в Топ-6. Также мы не забрали ключевые подборы в концовке матча и практически не защищались по ходу игры. Мы команда от защиты, и когда ее нет, результат говорит сам за себя. Беру на себя отвественность за него. Будем анализировать эту ситацию и не допускать подобного к следующим матчам, особенно, к домашней игре с ЦСКА на втором этапе. Будет энергия, большая ротация и другой настрой», — приводит слова Пашутина пресс-служба Единой лиги ВТБ.