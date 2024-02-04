Кулагин высказался по поводу победы в матче с ЦСКА

Защитник УНИКСа Дмитрий Кулагин прокомментировал победу казанцев в заключительном матче первого этапа Единой лиги ВТБ с ЦСКА (83:73).

«Сегодня одержали очень непростую и важную для нас победу. УНИКС реабилитировался за домашнее поражение ЦСКА в первом круге и закончил первый этап регулярного чемпионата на мажорной ноте.

Побеждать всегда приятно, особенно при полных трибунах. Отмечу десант наших фанатов, который сегодня был с нами. Они активно нас поддерживали. Их было слышно. В конечном итоге играем для болельщиков.

На данном этапе важно шаг за шагом наращивать преимущество на всех участках площадки, набирать ритм, чтобы следовать нашей цели – защитить титул чемпионов. Мы движемся в этом направлении», — приводит слова Кулагина пресс-служба УНИКСа.