В сети появилась запись разговора Джоша Харта с судьёй по поводу фола на Леброне Джеймсе

Атакующий защитник «Нью-Йорк Никс» Джош Харт обратился к арбитру встречи с «Лос-Анджелес Лейкерс» после нарушения, которое он совершил на Леброне Джеймсе.

«Вы никак не можете этого увидеть, если только у вас нет рентгеновского зрения. Я признаюсь в том, что я действительно его толкнул, и вы приняли верное решение. Но я просто говорю, что вы не могли этого увидеть!», — сказал Харт судье во время матча.

Напомним, в ночь с 3 на 4 февраля мск на паркете нью-йоркского «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся матч регулярного чемпионата НБА. Хозяева площадки «Нью-Йорк Никс» проиграли «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 105:113.

Самым результативным игроком матча стал Джейлен Брансон («Никс»), набравший 36 очков при шести подборах и 10 ассистах. В состав «Лейкерс» вернулся пропустивший предыдущую игру из-за травмы Леброн Джеймс, на счету которого 24 набранных очка, пять подборов и пять результативных передач.