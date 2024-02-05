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Стало известно, какой знаменитый рэпер выступит во время звёздного уикенда

Стало известно, какой знаменитый рэпер выступит во время звёздного уикенда
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Американский рэп-исполнитель Дуэйн Майкл Картер-младший, более известный под псевдонимом Lil Wayne, высутпит в Индианаполисе во время уикенда всех звёзд.

Помимо него, во время уикенда выступят такие исполнители как T-Pain, Кит Урбан и многие другие.

Уикенд всех звёзд НБА пройдёт в городе Индианаполис, штат Индиана, с 16 по 18 февраля, на арене «Гейнбридж Филдхаус».

На Западе с первых минут Матч всех звёзд начнут Никола Йокич («Денвер Наггетс»), Кевин Дюрант («Финикс Санз»), Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер») и Лука Дончич («Даллас Маверикс»). На Востоке – Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерс»), Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс»), Тайриз Халибёртон («Индиана Пэйсерс») и Дэмьен Лиллард («Милуоки Бакс»).

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