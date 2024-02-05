43 очка Била помогли «Финиксу» разгромить «Вашингтон»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Вашингтон Уизардс» принимал «Финикс Санз». Встреча прошла в Вашингтона на стадионе «Кэпитал Уан-арена» и завершилась победой гостей со счётом 140:112.
Самым результативным в составе «Финикса» стал Брэдли Бил, который записал в свой актив 43 очка. Кевин Дюрант записал в свой актив 18 очков.
Самым результативным в составе «Вашингтона» стал Дени Авдия, который набрал 24 очка.
Таким образом, «Вашингтон» потерпел третье поражение подряд. «Финикс», в свою очередь, одержал третью победу за последние четыре матча.
В следующем матче «Вашингтон» встретится с «Кливленд Кавальерс», а «Финикс» проведёт матч с «Милуоки Бакс». Матчи пройдут 8 и 7 февраля соответственно.
НБА - регулярный чемпионат
04 февраля 2024, воскресенье. 23:30 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
112 : 140
Финикс Санз
Финикс
Вашингтон Уизардс: Авдия - 24, Оморуи - 16, Гэффорд - 15, Кисперт - 15, Джонс - 14, Шамет - 13, Пул - 4, Дэвис - 3, Болдуин Мл. - 3, Бернард - 3, Райт - 2, Кулибали, Гилл
Финикс Санз: Бил - 43, Нуркич - 18, Дюрант - 18, Букер - 14, Бол - 8, Ватанабэ - 7, Гордон - 7, Аллен - 6, Ойбанкс - 5, Окоги - 4, Мету - 4, Гудвин - 4, Бэйтс-Диоп - 2, Литтл
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