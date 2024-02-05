43 очка Била помогли «Финиксу» разгромить «Вашингтон»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Вашингтон Уизардс» принимал «Финикс Санз». Встреча прошла в Вашингтона на стадионе «Кэпитал Уан-арена» и завершилась победой гостей со счётом 140:112.

Самым результативным в составе «Финикса» стал Брэдли Бил, который записал в свой актив 43 очка. Кевин Дюрант записал в свой актив 18 очков.

Самым результативным в составе «Вашингтона» стал Дени Авдия, который набрал 24 очка.

Таким образом, «Вашингтон» потерпел третье поражение подряд. «Финикс», в свою очередь, одержал третью победу за последние четыре матча.

В следующем матче «Вашингтон» встретится с «Кливленд Кавальерс», а «Финикс» проведёт матч с «Милуоки Бакс». Матчи пройдут 8 и 7 февраля соответственно.